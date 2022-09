Unfall nach illegalem Autorennen

Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 14. September, in Brackwede. Ein 22-jähriger Bielefelder hielt gegen 19.25 Uhr mit seinem 3er BMW vor der roten Ampel an der Straße Südring/Ecke Windelsbleicher Straße. Er stand auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Gütersloher Straße; neben ihm wartete auf der rechten Fahrspur ein weiterer 3er BMW ähnlichen Baujahrs.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar