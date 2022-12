Unfälle blockieren Bielefelder Stadtbahnverkehr

Bielefeld

An der Haltestelle Eggeweg sind am Mittwochmittag in Bielefeld-Gadderbaum ein Auto und eine Stadtbahn zusammengestoßen. Bereits am Dienstagabend landete ein Autofahrer auf den Gleisen der Linie 1. Die Bielefelder Verkehrsbetriebe Mobiel setzten Ersatzbusse ein.

Von Christian Müller