Mehrere Unfälle legen Bielefelder Berufsverkehr lahm

Zwei Unfälle mit mehreren Beteiligten legten am Mittwochmorgen den Berufsverkehr in großen Teilen Bielefelds lahm. Auf der Stapenhorststraße wurde eine 13-Jährige vom Auto erfasst, auf dem OWD ereignete sich eine Karambolage.

Karambolage auf dem Ostwestfalendamm in Höhe der Blitzeranlage.

Regen, Hektik, Frust und blanke Nerven: Diese drei Faktoren dürften für die Unfälle ursächlich sein, die am Mittwochmorgen den Berufsverkehr im Bielefelder Süden und Westen lahmlegten.

Schülerin (13) von Auto erfasst

Ein 13-jähriges Mädchen überquerte im Baustellenbereich der Stapenhorststraße gegen 7.30 Uhr die Fahrbahn. Nahe der Lampingstraße trat die Schülerin unvermittelt auf die Straße, um eine Mittelinsel zu erreichen, berichtete Polizeisprecherin Hella Christoph.

Dabei wurde sie von dem Toyota eines 40-jährigen Güterslohers erfasst, der einen Zusammenstoß trotz sofortiger Bremsung nicht mehr verhindern konnte. Die 13-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Stapenhorststraße wurde rund 20 Minuten gesperrt.

Karambolage auf dem OWD

In Höhe der stationären Blitzeranlage krachten in Richtung Innenstadt am Morgen mehrere Autos ineinander. Ernsthaft verletzt wurde bei der Karambolage auf dem linken Fahrstreifen niemand.

Die Rettungskräfte wurden gegen 7.40 Uhr alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Auffahrunfall, an dem augenscheinlich fünf Autos beteiligt waren. Zu geringer Abstand auf regennasser Fahrbahn könnte der Hauptfaktor für die Karambolage sein.

Unfall auf der Graphia-Brücke

Nur 15 Minuten später krachte es in selber Fahrtrichtung erneut. Auf der Graphia-Brücke kam es gegen 7.55 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Autos, sagte Polizeisprecher Fabian Rickel.

Auch bei diesem Unfall wurde niemand ernsthaft verletzt, an der Unfallstelle ging es lange Zeit aber nur mit Schritttempo vorbei. Die Folge war ein kilometerlanger Stau. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens sperrten Polizisten zwischenzeitlich die OWD-Auffahrten Südring und Quelle.

Lange Staus im Berufsverkehr

Besonders getroffen hat es den Berufsverkehr im Süden der Stadt. Auf der Gütersloher Straße in Richtung Brackwede, auf dem Südring und der Artur-Ladebeck-Straße als Ausweichstrecke kam es zu langen Staus.

Nicht nur die Nebenstraßen in und um Brackwede waren zeitweise verstopft. Auch im Bielefelder Westen rund um die Stapenhorststraße leiteten Polizisten die Pendler während der Unfallaufnahme über die Nebenstraßen um.