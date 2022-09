Unfallfahrer rammt sich Fluchtweg frei

„Ein 50-jähriger Bielefelder stand gegen 17.45 Uhr am Mittwoch mit seinem Mercedes Viano und drei Insassen auf dem Linksabbiegerfahrstreifen an der Einmündung Schloßhofstraße/Jakob-Kaiser-Straße vor der roten Ampel“, berichtete Polizeisprecherin Hella Christoph vom Beginn des Geschehens.

Ein silberfarbener PKW streifte dann bei der Vorbeifahrt mit seinem linken Außenspiegel die rechte Schiebetür des wartenden Kleintransporters und fuhr weiter über die Schloßhofstraße in Richtung Voltmannstraße. "Der 50-jährige Mercedes-Fahrer nahm sofort die Verfolgung auf und versuchte mit Hupen und Lichthupe den Flüchtenden auf sich aufmerksam zu machen. Da dieser unvermindert seine Fahrt fortsetzte, überholte der Mercedes-Fahrer, verlangsamte seine Fahrt bis zum Stillstand, sodass der Flüchtende ebenfalls hinter ihm zum Stehen kam", schilderte die Polizeisprecherin den weiteren Verlauf.

Mercedes gerammt und geflüchtet

Als der 50-Jährige den Autofahrer ansprach, setzte dieser sein Fahrzeug zurück, wendete und fuhr mit durchdrehenden Reifen über die Schloßhofstraße in Richtung Innenstadt und bog nach rechts in die Jakob-Kaiser-Straße ab. Der Bielefelder stieg in seinen Van und nahm erneut die Verfolgung auf.

Als der Flüchtende am Ende der Sackgasse der Wilhelm-Leuschner-Straße anhielt, versperrte der hinter ihm fahrende 50-Jährige mit seinem Fahrzeug den Weg. Der Verfolgte begann zu rangieren, rammte den Mercedes und setzte seine Flucht in Richtung Kurt-Schumacher-Straße fort. Die Insassen des Kleintransporters blieben unverletzt.

Der Bielefelder las an dem silbernen Citroen-Kombi das Kennzeichen RI-PF50 ab (steht für Rinteln im Landkreis Schaumburg), rief die Polizei und gab das Kennzeichen sowie die Fluchtrichtung durch. Die Ermittlungen der Polizei ergab, dass das Kennzeichen gestohlen worden war und eigentlich an einen Hyundai I10 gehören.

Beschreibung des Unfallfahrers

Beschreibung des Unfallfahrers: männlich, 30 bis 40 Jahre alt, kurz geschorene Haare, sehr schlanke Statur, längliches Gesicht mit auffällig vielen Muttermalen, schwarzes, verwaschenes T-Shirt, Pupillen stark erweitert und stark schwitzend. Die letzten beiden Merkmale weisen auf Drogenkonsum hin.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrer sowie dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter Tel. 0521/5450 zu wenden.