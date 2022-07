Unfallfahrer verzockt sich

Dass eine Richterin minutenlang mit „Engelszungen“ auf einen Angeklagten einredet, die Strafe zu akzeptieren, weil es bei einem Fortgang des Prozesses nur noch schlimmer kommen könnte, passiert selten am Bielefelder Amtsgericht. Am Dienstag gab so einen Fall. Ein Autofahrer (24) aus Gellershagen, der auf der Jöllenbecker Straße einen schweren Auffahrunfall verursacht hatte, zeigte sich nämlich völlig uneinsichtig. Fast schien es, als würde der Mann, der keinen Verteidiger hatte, ums Strafmaß zocken wollen.

Vorgeschichte: Am Morgen des 22. November vergangenen Jahres saß der Gellershagener am Steuer eines VW Golf und fuhr in Richtung Norden über die Jöllenbecker Straße zur Arbeit. Dabei übersah der Steuerfachangestellte gegen 7.50 Uhr eine BMW-Fahrerin, die vor ihm am Ortseingang Jöllenbeck gestoppt hatte und nach links in die Straße Heidsieker Heide abbiegen wollte. Der 24-Jährige krachte mit seinem VW ungebremst ins Heck des BMW und richtete an diesem Fahrzeug um die 10.000 Euro Schaden an.