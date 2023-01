Betrunkener Bielefelder will der Polizei entkommen

Bielefeld

Spektakulärer Unfall in der Nacht zu Sonntag: Ein 53-jähriger Bielefelder krachte an der Voltmannstraße mit seinem Audi in drei geparkte Autos. Dann raste der Betrunkene davon.

Von Christian Müller