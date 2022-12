Bielefeld

Die Polizei sucht einen Jugendlichen, der am Freitag an einem Unfall mit einem 85-jährigen Rollerfahrer beteiligt gewesen ist. Der junge Mann ließ sein Fahrrad an der Unfallstelle an der Bleichstraße zurück und entfernte sich über einen Spielplatz in Richtung der Heeper Straße.