Diebe stehlen Regenrinnen

Unbekannte Täter haben es zwischen dem 26. November und 3. Dezember auf Dachrinnen eines Gartenhauses in Bielefeld abgesehen. Die Täter kamen unbemerkt davon.

Vorsicht: Kupferdiebe in Bielefeld

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Bielefeld zu wenden.

Ein Anwohner der Straße Spannbrink, nahe der Rodenbergstraße, bemerkte am Samstag, 3. Dezember, gegen 16 Uhr, dass an seinem im Garten des Mehrfamilienhauses befindlichen Gartenhaus die Dachrinnen fehlten.

Unbekannte Diebe hatten die etwa drei bis 3,5 Meter langen, eckigen Kupferrinnen und ungefähr vier Meter Kupferfallrohre unbemerkt abgebaut und gestohlen.

Die Rohre waren Samstagabend, 26. November, noch an der Hütte befestigt. Wer hat in der Woche verdächtige Beobachtungen gemacht? Eventuell sind der oder die Täter über den Oldentruper Park, der an das Grundstück des Hauses grenzt, geflüchtet.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0521/5450 zu melden.