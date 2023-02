Bearbeitet von André Best

Dr. Angelika Epple oder Dr. Katja Koch. Eine von diesen Frauen wird am Mittwoch zur neuen Rektorin der Universität Bielefeld gewählt.

Neue Rektorin wird am Mittwoch gewählt

Die Uni Bielefeld bekommt erstmals eine Frau an der Spitze. Am Mittwoch wird die neue Rektorin gewählt

Am 1. Oktober gibt es an der Spitze der Universität Bielefeld einen Wechsel : Dann endet nach 14 Jahren und drei Wahlperioden die Amtszeit von Rektor Professor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer. Er geht in den Ruhestand und steht für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung.

Wahl am 8. Februar

Die Wahl der Nachfolgerin durch die Hochschulwahlversammlung ist am kommenden Mittwoch, 8. Februar. Grundlage für die Wahl ist eine Vorauswahl durch eine durch Senat und Hochschulrat eingesetzte Findungskommission.

Dr. Angelika Epple oder Dr. Katja Koch?

Diese hat am 14. und 15. Januar Kandidatinnen und Kandidaten angehört und eine Liste mit zwei Personen verabschiedet, die sich nun in öffentlicher Sitzung den Mitgliedern der Hochschulwahlversammlung präsentieren und anschließend zur Wahl stehen.

Dr. Angelika Epple, Uni Bielefeld. Foto: M. Adamski, Uni Bielefeld

Auf Listenplatz 1 wird Dr. Angelika Epple, Professorin für Allgemeine Geschichte, unter besonderer Berücksichtigung des 19. und 20. Jahrhunderts und aktuelle Prorektorin für Forschung und Internationales an der Universität Bielefeld, vorgeschlagen. Sie wurde in der Findungskommission mit 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltung gewählt.

Mit 9 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 0 Enthaltung wird zudem Dr. Katja Koch, Professorin für Schulpädagogik und aktuell Vizepräsidentin für Organisationsentwicklung und Lehrkräftebildung an der TU Braunschweig, auf Listenplatz 2 vorgeschlagen.

Dr. Katja Koch von der TU Braunschweig, Bewerberin an der Uni Bielefeld. Foto:

Geregelt ist die Wahl des Rektors (Gremien und Verfahren) im Hochschulgesetz von Nordrhein-Westfalen. Demnach besteht die Hochschulwahlversammlung in ihrer einen Hälfte aus sämtlichen Mitgliedern des Senats und in ihrer anderen Hälfte aus den Mitgliedern des Hochschulrats.

Gerhard Sagerer wurde 2009 Nachfolger von Dieter Zimmermann. In seine Amtszeit nicht nur die Sanierung aller Gebäude der Universität, die noch in vollem Gang ist. Auch der Zuschlag für die Medizinische Fakultät – Beginn im Wintersemester 2021/2022 – fiel in seine Zeit als Unirektor.

Prof. Dr. Gerhard Sagerer ist Unirekot seit 14 Jahren. Am 1. Oktober 2023 gibt es einen Wechsel an der Spitze der Uni Bielefeld. Foto: M. Adamski, Uni Bielefeld

Die Politik, insbesondere die CDU, hatten sich damals enorm dafür eingesetzt, die Medizinische Fakultät nach Bielefeld zu holen.

So ist der Ruf der Uni Bielefeld

Die Universität Bielefeld genießt einen guten Ruf. Insbesondere die Geschichtsfakultät und Pädagogik gelten als Aushängeschilder. Die Behindertenmedizin ist deutschlandweit einmalig. Die Zahl der Studierenden steigt von Jahr zu Jahr. 25.000 Studierende waren es im Jahr 2018, vor drei Jahren gab es durch Corona einen Knick.

Die Amtszeit der neuen Rektorin dauert sechs Jahre. Nachfolgende Amtszeiten sind auf vier Jahre festgelegt.

Die Präsentation der Kandidatinnen vor der Hochschulwahlversammlung am 8. Februar ist öffentlich. Sie findet ab 11 Uhr im Konferenzsaal des Citec-Gebäudes auf dem Campus Nord statt.