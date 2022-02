Uni Bielefeld: Der Campus Süd nimmt Gestalt an

Das Gebäude R2 soll im April bezugsfertig sein. Foto: Thomas F. Starke

Nach und nach entstehen auf dem neuen Campus Süd mehrere Gebäude: In direkter Nachbarschaft zu R1 entsteht derzeit das Gebäude R2, das erste auf dem Campus Süd, das speziell für die Medizinische Fakultät errichtet wurde. R2 verfügt über fünf Geschosse und teilt sich in einen Bürotrakt für rund 120 Beschäftigte und einen Labortrakt mit 45 Laboren, mit einem Erschließungskern in der Mitte. Im April vergangenen Jahres wurde mit dem Bau des Gebäudes begonnen, im April diesen Jahres soll es eröffnet werden. Der Neubau ist Teil des Ende 2019 vorgestellten Standortkonzepts Campus Süd, welches die Medizinischen Fakultät in den Campus der Universität bauliche einbinden soll.