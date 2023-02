Die Uni Bielefeld: Eine echte Campus-Hochschule mitten in Ostwestfalen

Am Rande der Stadt liegt die größte Forschungseinrichtung Ostwestfalens: An der Uni Bielefeld studieren rund 24.000 Menschen in 14 verschiedenen Fakultäten auf einem zentralen Campus. Dort wird gemeinsam gelehrt, gelernt, gegessen und gelebt – und dies entspricht genau dem Konzept der Hochschule.

Inhalt

Daten, Fakten, Geschichte

Fakultäten

Studiengänge

NC und Zulassungsbeschränkung

Eignungsprüfungen

Checkliste: So klappt die Bewerbung

Fristen und Termine

Semesterbeitrag

Semster-Ticket und NRW-Ticket

Studieren auch ohne Abitur

eKVV

Prisma-Portal und Webmail

Bibliothek

Mensa und Cafeterien

Hochschulsport

Veranstaltungen an der uni Bielefeld

Zentrale Studienberatung

Uni Bielefeld im Vergleich

Die Uni Bielefeld: Daten, Fakten, Geschichte

Die Universität Bielefeld, kurz Uni Bielefeld, ist im Vergleich mit so manch anderer Hochschule in Deutschland eine recht junge Uni: Sie wurde 1969 in Bielefeld gegründet und feiert somit im Jahr 2019 ihr 50-jähriges Jubiläum. Sie wurde als "Reformuniversität" vom Soziologen Helmut Schelsky konzipiert und unter das Ziel der Interdisziplinarität gestellt – dies zeigt sich auch in der Bauform als Campus-Uni, bei der alle Fachbereiche nahe beieinander liegen. Beinahe wie ein Marktplatz wirkt das zweigeschossige, mit einem Glasdach versehene Hauptgebäude, an das alle weiteren Gebäude seitlich angeschlossen sind.

Die Uni ist außerdem die größte Hochschule in Bielefeld und sogar die größte Forschungseinrichtung in ganz Ostwestfalen-Lippe. Ab 2002 erfolgte die Umstellung des Studienangebotes von Diplom und Magister auf Bachelor und Master. In den vergangenen Jahren wurde die Uni mit dem "Gebäude X" und dem Campus Nord erweitert. Anlässlich des 50-Jährigen Bestehens verpasste sich die Uni Bielefeld zudem ein neues Logo.

Die Uni Bielefeld hat ihren Campus im Stadtteil Wellensiek. Auf dem Areal finden sich neben den Vorlesungs- und Seminarräumen auch die Mensa, mehrere Cafeterien, das Unifitnessstudio samt Schwimmbad sowie die Uni-Bibliothek. Heute studieren rund 24.000 Studenten an der Uni Bielefeld.

Das Hauptgebäude der Uni Bielefeld. Foto: Sven Haverkamp

Die Fakultäten der Uni Bielefeld

Insgesamt gibt es 14 Fakultäten an der Uni Bielefeld. Da sich diese Einrichtungen alle auf dem zentralen Campus befinden, gilt die Hochschule auch gemeinhin als "Universität der kurzen Wege". Die Fakultäten der Uni Bielefeld in der Übersicht:

Fakultät für Biologie

Fakultät für Chemie

Fakultät für Erziehungswissenschaft

Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie

Fakultät für Gesundheitswissenschaften

Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft

Fakultät für Mathematik

Fakultät für Medizin

Fakultät für Physik

Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft

Fakultät für Rechtswissenschaft

Fakultät für Soziologie

Technische Fakultät

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Die Studiengänge an der Uni Bielefeld

An der Uni Bielefeld gibt es 116 Studienangebote (Stand: August 2019). Sie führen zu den Abschlüssen Bachelor und Master. Zudem werden Studiengänge mit Staatsprüfung sowie Promotionsstudiengänge angeboten. In der folgenden Liste sind alle 52 Bachelor-Studiengänge der Uni Bielefeld aufgelistet. Alle weiteren finden Sie im Studienangebot der Uni Bielefeld.

Bachelor-Studiengang der Uni Bielefeld (Stand: August 2019) Ästhetische Bildung Anglistik Bild- und Kunstgeschichte Bildungswissenschaften Bildungswissenschaftenintegrierte Sonderpädagogik Biochemie Bioinformatik und Genomforschung Biologie Chemie Deutsch als Zweit- und Fremdsprache Erziehungswissenschaften Ethik Evangelische Theologie Französisch Germanistik Geschichte und Kultur Lateinamerikas Geschichtswissenschaften Health Communication Informatik Klinische Linguistik Kognitive Informatik Kunst Kunst und Musik Latein Linguistik Linguistik romanische Sprachen Literaturwissenschaft Mathematik Mathematische Grundbildung Molekularbiologie Molekulare Biotechnologie Musik Naturwissenschaftliche Informatik Philosophie Philosophie des Geistes Physik Politikwissenschaft Psychologie Rechtswissenschaft Recht und Management Sachunterricht Sozialwissenschaften Soziologie Spanisch Sportwissenschaften Sprachliche Grundbildung Texttechnologie und Computerlinguistik Umweltwissenschaften Unterrichtsfach Pädagogik Wirtschaftsmathematik Wirtschaftswissenschaften Wissenschaftsphilosophie

Thema NC: Sind die Studiengänge an der Uni Bielefeld zulassungsbeschränkt?

Ja, einige Studiengänge an der Uni Bielefeld sind zulassungsbeschränkt. Das bedeutet, es gibt nicht genügend Studienplätze für die übliche Menge an Bewerbern – deswegen muss die Hochschule eine Auswahl treffen. Diese richtet die Uni Bielefeld nach folgenden Auswahlkriterien:

20 Prozent nach Abiturnote

20 Prozent nach Wartezeit

60 Prozent durch Auswahlverfahren der Hochschule (bei der Uni Bielefeld: ebenfalls Abiturnote)

Das heißt: Je besser die Abiturnote, desto besser die Chance auf einen Studienplatz. Das zweite Kriterium, die Wartezeit, richtet sich nach den Halbjahren, die zwischen Abitur und Bewerbung liegen. Hat ein Bewerber zum Beispiel nach dem Abitur ein Jahr Pause eingelegt und sich dann erst um einen Studienplatz beworben, werden ihm zwei Wartesemester angerechnet.

Wie die Studienplätze eines Fachs dann letztlich verteilt wurden, veröffentlicht die Uni Bielefeld anschließend mit dem Numerus Clausus (NC). Dieser Wert sagt etwas über die Grenzen der Zulassung aus, also den untersten, zugelassenen Notenschnitt zum Beispiel. Studieninteressierte können den NC als Orientierung nutzen – aber aus den Grenzwerten lassen sich keine verlässlichen Vorhersagen für kommende Auswahlverfahren tätigen.

Für welche Studiengänge an der Uni Bielefeld gibt es eine Eignungsprüfung?

Manche Studienfächer der Uni Bielefeld sind zulassungsbeschränkt und Bewerber erhalten durch Auswahlverfahren einen Platz. Dabei sind Abiturnote und Wartezeit ausschlaggebend. Doch in bestimmten Studiengängen kann man auch ohne Einser-Abitur einen Platz bekommen. Für folgende Bachelor-Studiengänge gibt es vor der Bewerbung eine Eignungsprüfung:

Ästethische Bildung

Französisch

Geschichte und Kultur Lateinamerikas

Klinische Linguistik

Kunst

Kunst und Musik

Latein

Linguistik der romanischen Sprachen

Musik

Spanisch

Sportwissenschaft

Checkliste: So klappt die Bewerbung an der Uni Bielefeld

Wenn die Entscheidung für den passenden Studiengang gefallen ist, muss nur noch die Bewerbung klappen. Die Bewerbung für einen Studiengang an der Universität erfolgt in der Regel online über das Bewerbungsportal. Wichtig dabei ist, dass sich Bewerber vorher über die Fristen informieren und nicht zu spät dran sind. Folgende Formulare müssen an das Studierendensekretariat der Uni Bielefeld abgeschickt werden:

ausgefüllter Antrag auf Einschreibung

beglaubigte Kopie des Abiturzeugnisses

Nachweis der Krankenversicherung

Kopie des Personalausweises

Je nach ausgewähltem Studiengang können dann noch folgende Formulare nötig sein: Nachweis über die Teilnahme am Aufnahmegespräch und Eignungstests durch die Uni Bielefeld oder andere Voraussetzungen. Sollten Studienbewerber minderjährig sein, ist zudem eine Generaleinwilligung nötig. Bei einem Zweitstudium oder Uni-Wechsel muss ebenfalls eine Exmatrikulationsbescheinigung der früheren Hochschule eingereicht werden.

Sollte es wider Erwarten nicht klappen und Bewerber ergattern nicht den begehrten Studienplatz: Die Uni Bielefeld bietet weitere Studienplätze im Losverfahren an. So werden die Plätze vergeben, welche nach dem regulären Zulassungsvefahren noch frei geblieben sind.

Fristen und Termine: Semesterferien und Bewerbungsfristen an der Uni Bielefeld

Hier finden Sie alle wichtigen Termine und Fristen der Uni Bielefeld für das aktuelle sowie das kommende Semester und alle Semesterferien auf einen Blick:

Sommersemester 2019 Wintersemester 2019/2020 Beginn des Semesters 1. April 2019 1. Oktober 2019 Ende des Semesters 30. September 2019 31. März 2020 Beginn der Lehrveranstaltungen 1. April 2019 7. Oktober 2019 Ende der Lehrveranstaltungen 12. Juli 2019 31. Januar 2020 Winterferien 20. Dezember 2019 (18 Uhr) bis 06. Januar 2020, (6 Uhr)Weihnachtsschließung an der Uni Bielefeld Bewerbungsschluss... ...Studienanfänger (zulassungsfreie Studiengänge) 1. Februar bis 31. März 2019 1. August bis 30. September 2019 ... Studiengänge mit örtlichem NC(bei Bewerbung über hochschulstart.de auch früher möglich) 1. Dezember 2018 - 15. Januar 2019 1. Juni bis 15. Juli 2019 ... Masterstudiengänge(zulassungsbeschränkt oder -frei) Bewerbungsfristen Master Uni Bielefeld Bewerbungsfristen Master Uni Bielefeld ... Studienbewerber mit ausländischen Abschlüssen 1. Dezember 2018 bis 15. Januar 2019 1. Juni bis 15. Juli 2019 ... beruflich Qualifizierte 1. Juli 2018 bis 01. Oktober 2018 1. Januar bis 01. April 2019 ... Losverfahren 8. bis 24. März 2019 8. bis 22. September 2019 Bewerbung und Einschreibung für Quersteinsteiger, Hochschulwechsler, Studienabbrecher 1. Februar bis 15. März 2019 1. August bis 15. September 2019 Bewerbung für höhere Fachsemester... ... fachwissenschaftlicher Master 1. Februar bis 15. März 2019 1. August bis 15. September 2019 ... Master of Education 1. Dezember 2018 bis 15. Januar 2019 1. Juni bis 15. Juli 2019 Zulassung für... ... Gasthörer 1. Februar bis 15. März 2019 1. September bis 31. Oktober 2019 ... Zweithörer(bei zulassungsfreien Studiengängen) 1. März bis 15. Mai 2019 1. September bis 15. November 2019 Rückmeldung für das WS 2019/20: Juli/August 2019 Für das SoSe 2020:Endet am 29. März 2020

Wie hoch ist der Semesterbeitrag an der Uni Bielefeld?

Studiengebühren werden seit 2011 an der Uni Bielefeld nicht mehr erhoben. Doch zweimal im Jahr wird der Semesterbeitrag fällig. Für das Wintersemester 2019/2020 sind es insgesamt 304,90 Euro. Dieser Betrag gliedert sich auf in 91 Euro für das Studierendenwerk, 16,60 Euro für die Studierendenschaft, 142,70 Euro für das Semesterticket plus 54,60 Euro für das NRW-Ticket.

Der Semesterbeitrag wird immer vor Beginn des nächsten Semesters beziehungsweise bei der Einschreibung fällig. Die Zahlung des Beitrags ist ebenfalls die Rückmeldung für bereits eingeschriebene Studenten: Wer zahlt, bleibt auch im folgenden Semester weiter eingeschrieben.

Wie bekommen Studenten der Uni Bielefeld das Semesterticket und NRW-Ticket?

Ist die Einschreibung erfolgt und der Semesterbeitrag überwiesen, bekommen Studenten der Uni Bielefeld ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Dieses besteht aus zwei Teilen: Zum einen das OWL-Semesterticket, mit dem Studenten den öffentlichen Nahverkehr in der Region Ostwestfalen-Lippe rund um die Uhr nutzen können. Dafür wird die UniCard genutzt, die jedes Semester neu bedruckt werden muss, um weiterhin gültig zu bleiben.

Das NRW-Ticket erweitert das Angebot zusätzlich auf alle regulären Busse, Stadtbahnen und Nahverkehrszüge in ganz Nordrhein-Westfalen. Es handelt sich dabei um ein zusätzliches Ticket, das ausgedruckt oder als PDF auf das Smartphone geladen wird. Das NRW-Ticket ist nur gültig in Verbindung mit der UniCard und einem amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein).

Kann ich auch ohne Abitur an der Uni Bielefeld studieren?

Ja. Auch wer kein Abitur hat, hat die Möglichkeit, an der Uni Bielefeld zu studieren – zum Beispiel beruflich Qualifizierte. Es gibt auch Angebote, um das Abitur an der Hochschule nachzuholen. Mehr zum Thema "Studieren ohne Abitur" erfahren Sie bei der Uni Bielefeld. Dort erfahren Sie auch, welche beruflichen Vorerfahrungen Ihnen einen Zugang zu einem Studienfach ermöglichen.

Am Campus der Uni Bielefeld sind auch Grünflächen angeschlossen. Foto: Sven Hawerkamp/owl24.de

eKVV – Elektronisches Vorlesungsverzeichnis der Uni Bielefeld

Das eKVV begegnet allen Studenten der Uni Bielefeld: Es handelt sich dabei um das 'elektronische, kommentierte Vorlesungsverzeichnis'. Es enthält alle Informationen zum Lehrangebot der Universität und nähere Angaben zu den Inhalten einzelner Veranstaltungen. Das Angebot ist nach Fachbereichen und Studiengängen in einzelne Module gegliedert. Dort erfahren die Studenten, welche Veranstaltungen angeboten werden, welcher Dozent sie lehrt und wo sie wann veranstaltet werden.

Nach erfolgreicher Bewerbung und Einschreibung an der Uni Bielefeld erhalten Studenten ihre persönlichen Zugangsdaten zum eKVV und können sich dann dort für Veranstaltungen entscheiden und anmelden. Dort werden dann später auch die erbrachten Studienleistungen eingetragen und gespeichert.

Prisma-Portal und Webmail an der Uni Bielefeld

Nach der Einschreibung erhalten Studenten auch erste Zugangsdaten für das Portal "Prisma". Bei dem "Identity Management Portal" der Uni Bielefeld können die Studenten ihre persönlichen Angaben verwalten. Dort erhalten sie auch Zugang zu ihrem E-Mail-Postfach der Uni, dem "Webmail". Die persönliche Mailadressse setzt sich aus Vor- und Nachnamen zusammen.

Die dort aufgeführten Daten und den Benutzernamen brauchen Studenten auch für weitere Angebote der Uni Bielefeld, zum Beispiel für Uni-WLAN, PCs in der Bibliothek und weitere Online-Dienste.

Die Bibliothek der Uni Bielefeld

Bücher, Zeitschriften und alles Weitere für die Recherche finden Studenten in der Uni-Bibliothek. Das Gebäude befindet sich ebenfalls auf dem zentralen Campus und erstreckt sich auf das Hauptgebäude sowie das Gebäude X und das Zentrum für interdisziplinäre Forschung.

Die Bibliothek der Uni Bielefeld ist in verschiedene Fachbibliotheken gegliedert. Die Recherche kann vor Ort oder von Zuhause in den Online-Katalogen 'Katalog.plus' oder 'BASE' (Bielefeld Academic Search Engine) durchgeführt werden. Die Ausleihe nehmen Studenten selbst vor: Mit Buch und UniCard geht es an einen der Ausleihterminals. Die Ausleihdauer liegt zwischen 15 und 30 Tagen und kann maximal fünfmal verlängert werden.

Doch in der Bibliothek der Uni Bielefeld gibt es auch Raum zum Lernen: Studenten finden dort Einzel- und PC-Arbeitsplätze. In Diskussionsräumen ist genug Platz für Gruppenarbeiten sowie an entsprechenden Lernorten. Wer beim Pauken ein wenig den Kopf frei bekommen möchte, der kann dies in der Ruhezone tun.

Die Mensa der Uni Bielefeld

Hungrige Studenten haben in Bielefeld mehrere gastronimische Anlaufstellen zur Auswahl: Die Uni-Mensa befindet sich im neuen Gebäude X. Geboten werden wechselnde Menüs, auch vegetarisch, sowie Eintöpfe oder Suppen, verschiedene Pasta-Gerichte, Salate Desserts sowie Aktionsgerichte.

Zusätzlich finden sich auf dem Campus der Uni und an den anderern Hochschulen in Bielefeld vier Cafeterien und ein Bistro. Dort gibt es Snacks, Mittags-, Tages- und Wochenmenüs sowie Kaffeespezialitäten. Bezahlt wird mit der UniCard, die zuvor mit Geld aufgeladen werden muss. Aber auch wer nicht an der Uni oder einer anderen Hochschule in Bielefeld eingeschrieben ist, kann in der Mensa oder den Cafeterien essen – dann wird für die Gerichte jedoch der etwas höhere Gastbeitrag fällig.

Wo? Wann? Mensa Gebäude X Montag bis Freitag, 11.30 bis 14.30 Uhr Cafeteria Gebäude X Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr Cafeteria FH Hauptgebäude Montag bis Freitag, 07.30 bis 18 Uhr Samstag, 08.30 bis 14.30 Uhr Cafeteria FH Lampingstraße Montag bis Donnerstag, 9 bis 16.30 Uhr Freitag, 9 bis 15 Uhr Westend-Cafeteria Universitätshauptgebäude Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr Samstag, 9 bis 14.30 Uhr Bistro Morgenbreede Morgenbreede 2-4 in Bielefeld Montag bis Donnerstag, 9 bis 15 Uhr Freitag, 9 bis 14.30 Uhr

Gibt es Hochschulsport an der Uni Bielefeld?

Ja. Die Uni Bielefeld bietet seinen Studenten eine große Auswahl an unterschiedlichen Sportarten – von Acro-Yoga über Bogenschießen und Eltern-Kind-Turnen bis Zumba. Das Angebot richtet sich an Studenten, Auszubildende, Mitarbeiter und auch ehemalige Studenten der Universität. Wer sich als Gasthörer bei der Sportwissenschaft einschreibt, kann ebenfalls teilnehmen. Das vollständige Programm sowie alle weiteren Informationen zur Anmeldung erhalten Interessierte bei der Uni Bielefeld unter "Hochschulsport".

Das Campusfest und weitere Events an der Uni Bielefeld

Es wird nicht nur gelernt an der Uni Bielefeld – sondern auch gefeiert. Unter den regelmäßigen Veranstaltungen gehören sportliche Events genauso wie Poetry Slams und Konzerte:

Finnbahn-Meeting: Staffellaufwettbewerb von Uni-Angehörigen; immer am letzten Mittwoch im Mai

Nacht der Klänge: Mini-Konzerte unterschiedlichster Gruppen über den Campus verteilt; immer im Juni

Hörsaal-Slam: Poetry-Slam mit bekannten Künstlern als Gästen; zweimal im Jahr

Campus Festival Bielefeld: größtes Uni-Festival in Deutschland; Mischung aus Live-Musik, Kultur und Party

Ubijubi: Zum 50. Jubliäum lädt die Uni Bielefeld zum Ubijubi-Festival in den Lokschuppen. Unter anderem treten DJ Alle Farben und die Band Von Wegen Lisbeth auf.

Die Zentrale Studienberatung an der Uni Bielefeld – bei Fragen rund ums Studium

Bei allgemeinen Fragen rund ums Studium an der Uni Bielefeld ist die wichtigste Anlaufstelle die Zentrale Studienberatung. Das Angebot erstreckt sich von der Beratung für Studieninteressierte (Studienangebot, Bewerbung, Einschreibung) sowie bereits eingeschriebene Studenten (Studienbeginn, allgemeine Fragen im Studium, "Endspurt"). Zudem gibt es dort eine Anlaufstelle für eine psychologische Beratung.

Adresse Universitätsstraße 24 in BielefeldGebäude X E1-​224 Sekretariat Gebäude X E1-​226 Öffnungszeiten offene Sprechstunden (ohne Termin):Montag bis Freitag, 10 bis 11.30 UhrDienstag bis Donnerstag, 14 bis 15.30 UhrMittwoch, 17.30 bis 18.30 Uhr Telefon 0521/106 -​3017 oder -3019 E-Mail [email protected]​bielefeld.de

Wie gut ist die Uni Bielefeld im nationalen und internationalen Vergleich?

Im Ranking der besten deutschen Unis der" QS World University Rankings" schaffte es die Uni Bielefeld im Jahr 2019 leider nicht unter die Top 25. Die Hochschule aus Owl kann sich jedoch durchaus im internationalen Vergleich behaupten: Laut "The World University Ranking" landet die Hochschule aus OWL unter den 250 besten Universitäten weltweit.