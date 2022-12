Universität Bielefeld verabschiedet 1200 Absolventen

Bielefeld

Leise rieselt der Schnee, eine Jazz-Band spielt ein Ständchen. Wo Studenten sonst an langen Tischen zu Mittag essen, stehen sie nun in Abendgarderobe und trinken Sekt. Viele haben ein Zeugnis oder eine Rose in der Hand. Die Uni Bielefeld hat am Freitag 1200 Absolventen des Jahres 2022 verabschiedet.

Philipp Körtgen