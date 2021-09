„Uns fehlt die Perspektive“

Erst Corona mit einem monatelangen Lockdown, nun ein kaum dagewesener Personalmangel: Das Gastgewerbe leidet weiter. Weil es an Mitarbeitern fehlt, haben vier von fünf Betrieben in der Region nach Einschätzung von Ostwestfalens Dehoga-Chefin Regine Tönsing bereits ihre Öffnungszeiten reduziert – etwa durch einen oder zwei weitere Ruhetage in der Woche oder eine ausgedünnte Speisekarte.

Gastgewerbe sucht auch in Ostwestfalen händeringend Personal – Viele Wirte in Region reduzieren Öffnungszeiten

„Die Wirte können nur so reagieren“, sagt Tönsing, die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in der Region Ostwestfalen (rund 1500 Mitgliedsunternehmen) ist, am Dienstag dieser Zeitung. Es fehle schlicht an Personal.