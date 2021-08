Unter den besten Drei in Deutschland

Kopfsalat, Kohlrabi und Blumenkohl wachsen nur gut zwei Kilometer entfernt von seinem Supermarkt. Doch bislang wurde das Gemüse von dort zunächst zu einem Zentrallager in Dortmund gefahren, bevor es dann zurück nach Babenhausen in die Regale kam. Das hat Rainer Quermann jetzt geändert. Dreimal pro Woche fährt er mit seinem Bulli direkt zum Feld und holt die Ware ab. „Denn der Umweg ist ja Irrsinn. Außerdem ist das Gemüse so frisch am Morgen geerntet“, sagt Quermann.

Dies ist nur eine der Ideen, die er bislang in seinem Rewe-Markt an der Babenhauser Straße umgesetzt hat, um Nachhaltigkeit in die Tat umzusetzen. Für sein gesamtes Konzept ist der Markt jetzt nominiert bei dem Wettbewerb „Supermarkt des Jahres“ und hat es bereits unter die besten Drei geschafft. „Und das sozusagen in der Königsklasse, bei den Märkten mit mehr als 2500 Quadratmetern Verkaufsfläche. Das macht uns schon ein wenig stolz“, erklärt Rainer Quermann. Am 8. September fährt er zur Preisverleihung, die in der Zeche Zollverein in Essen stattfindet.