Unter Mamas Bügelbrett fing alles an

Frauen mit Oktopus-Frisuren und vieles mehr: In diesem kleinen Atelier in Eckardtsheim setzt der Südafrikaner Lemuel Bothma (45) seine kreativen Ideen um. Demnächst will er einen Teil seiner Werke erstmals ausstellen. Noch fehlen ihm dazu allerdings die erforderlichen Kontakte. Schwarz-Weiß-Fotos detailgetreu in Öl zu malen, stellt für Lemuel Bothma eine besondere Herausforderung dar. Hier „Lilac-breasted roler“ heißt diese Gabelracke in Bothmas Landessprache. Der Tierfreund malte diesen Vogel nach einem Foto, das sein Bruder Nardus in Südafrika gemacht

Foto: Markus Poch