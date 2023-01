Unterricht für ein Leben in Deutschland

Bielefeld

Seit Beginn des Ukraine-Krieges gehört die jüdische Kultusgemeinde zum Kreis der Organisationen und Einrichtungen, die sich um die nach Bielefeld geflüchteten Menschen kümmert. Und weil Sprache ein wichtiger Baustein für die Integration ist, bietet sie in ihren Räumen unter der Synagoge an der Detmolder Straße Deutschkurse für die Ukrainer an. Die Mühen der Teilnehmer wurden jetzt mit der Übergabe der Sprachzertifikate belohnt, die auch ein Zeichen dafür sind, dass viele Flüchtlinge ihre Zukunft in Deutschland sehen.

Von Peter Bollig