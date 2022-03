Unterversorgt und traumatisiert

Mehr als 200 Menschen aufgenommen – Von Bodelschwinghschen Anstalten in Bielefeld vor großen Herausforderungen

Bielefeld

Die Matratzen sind bezogen, das Essen vorbereitet – doch wo sind die 90 Waisenkinder, die aus Kiew kommen sollen und denen die von Bodelschwingschen Stiftungen eine sichere Heimstatt geben wollen? Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ist Krisenmanagement auch in Bethel auf der Tagesordnung. Ortschaftsreferent Fred Müller berichtet in der Gadderbaumer Bezirksvertretersitzung darüber: „Wir sind quasi seit zwei Wochen mit nichts anderem beschäftigt“.

Von Kerstin Sewöster