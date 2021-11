„Unverstellt, eigenständig, stimmig“

Bielefeld

„Die Arbeiten sind thematisch anders als in früheren Jahren. Sie drücken Verunsicherung, Existenzängste, diffuse Befindlichkeiten aus“, sagt Dietrich Schulze, Leiter der Sparte Kunst an der Musik- und Kunstschule (MuKu). Zum fünften Mal urteilte eine Jury über Arbeiten von jungen Künstlerinnen und Künstlern zwischen 13 und 25 Jahren, vergaben dabei in drei Altersgruppen jeweils den Yael Niemeyer Kunstpreis.

Von Burgit Hörttrich