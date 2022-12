Das passierte 2022 in Bielefeld: ein Rückblick in Bildern

Bielefeld

Ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu. Anfangs noch geprägt von Corona, bestimmte ab Februar der Krieg in der Ukraine das Geschehen. Was ist eigentlich sonst so passiert in unserer Stadt? Ein Rückblick in Bildern.

Von Aleksandra Marunic