Update: Jahnplatz-Forum wieder frei

Tunnel in der Bielefelder Innenstadt wegen merkwürdigem Geruch gesperrt

Bielefeld

Das Jahnplatz-Forum in der Bielefelder Innenstadt war am Dienstag fast zwei Stunden lang gesperrt. Der Tunnel unter dem zentralen Platz der Großstadt wurde gegen 13.30 Uhr evakuiert, nachdem Passanten über einen merkwürdigen Geruch und Kratzen im Hals geklagt hatten. Der Stadtbahnverkehr an der Haltestelle Jahnplatz war nicht betroffen.

Von Jens Heinze