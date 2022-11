Urteil: 13 Jahre Haft

Bielefeld

Der sogenannte Todesschütze von Bielefeld-Brackwede muss 13 Jahre in Haft: Dieses Urteil wurde am Dienstag unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen im Schwurgerichtsprozess am Landgericht Bielefeld gegen den Angeklagten Sinan K. (29) verkündet.

Von Volker Zeiger