Warnstreik in Bielefeld: Mobiel stellt Verkehr komplett ein

Ein Großteil der insgesamt 2600 Beschäftigten der Bielefelder Stadtwerke-Gruppe legte am Donnerstag die Arbeit nieder und folgte damit dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik im öffentlichen Dienst. Mobiel musste am Mittag zunächst den Stadtbahn- und am frühen Abend dann auch den Busverkehr komplett einstellen.

Nichts geht mehr: Mobiel musste am Donnerstag den Stadtbahn- und Busverkehr aufgrund des Warnstreiks komplett einstellen.

An den Haltestellen im Bielefelder Stadtgebiet sorgte der Streik am Morgen bei klirrender Kälte für lange Gesichter und noch längere Wartezeiten. Viele Buslinien fielen komplett aus, der von Mobiel angepeilte 30-Minuten-Takt auf den Hauptlinien konnte ebenfalls nicht eingehalten werden. „Die Stadtbahnlinien 1, 2 und 4 fahren aktuell im 1-Stunden-Takt, die Linie 3 konnte bisher nicht besetzt werden“, hieß es in einer ersten Mitteilung von Mobiel.

Die Fahrt ins Büro, zur Schule oder dem Kindergarten wurde somit zum Glücksspiel. Da die meisten Betroffenen auf das Auto umsteigen mussten, kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu mehreren Staus.

Beschäftigte in der Frühschicht im öffentlichen Dienst legten am Donnerstagmorgen die Arbeit nieder. Foto: Christian Müller

Etwas mehr Busse und Bahnen unterwegs

Gegen 10.40 Uhr waren ein paar mehr Busse und Bahnen im Einsatz. „Auf allen Stadtbahnlinien sind Fahrzeuge unterwegs, es wird ein ca. 30- bzw. 45-Minuten-Takt eingehalten“, teilte Mobiel mit. Außerdem seien auf folgenden Buslinien wieder Busse unterwegs, so dass ein annähernder 30-Minuten-Takt eingehalten werden könne: 21/22, 25/26, 28, 123, 135, 138, 369.

Die elektronische Anzeige im Bielefelder Hauptbahnhof weist auf den Warnstreik hin. Foto: Stephan Rechlin

Verkehr komplett eingestellt

Die dynamische Lage änderte sich gegen 12.15 Uhr erneut: Seit Mittag stehen alle Bahnen still, der Stadtbahnverkehr ist von Mobiel auf allen Linien eingestellt worden. Ab 17.30 Uhr musste dann auch der Busverkehr komplett eingestellt werden. „Es fahren heute Abend weder Stadtbahnen noch Busse“, hieß es von Mobiel.

Die Bielefelder hatten sich darauf augenscheinlich gut vorbereitet. Zur Stoßzeit im Schülerverkehr waren wenige Personengruppen vor den verschlossenen Stationen am Hauptbahnhof oder Jahnplatz zu sehen. Auch, wenn die Meldung über den eingestellten Stadtbahnverkehr erst wenige Minuten alt war. An den Haltestellen Rathaus und Sieker versuchten einige ihr Glück, doch noch eine der begehrten Bahnen zu bekommen.

⬇ Zum Abspielen des Videos Play-Button drücken ⬇

Im Autoverkehr waren die Ausfälle bei Bussen und Bahnen deutlicher spürbar. So waren viele Straßen ab 15.30 Uhr vor Beginn des Feierabendverkehrs völlig überlastet, etwa die Beckhausstraße, die Straße Am Stadtholz oder einige Verbindungen in der Innenstadt.

Der Warnstreik für die Beschäftigten der Stadtwerke Bielefeld, Mobiel, BiTel, BBF und der Müllverbrennungsanlage hat um 3 Uhr begonnen und soll 24 Stunden dauern. In dieser Zeit wird der Fahrplan für die Busse und Stadtbahnen von Mobiel ausgesetzt.

Auf dem Betriebshof in Bielefeld-Sieker stehen die Stadtbahnen auf den Abstellgleisen. Foto: Christian Müller

Im Süden steht fast alles still

Im Bielefelder Süden fuhren am Morgen so gut wie gar keine Busse, so dass Fahrgäste, die von A nach B kommen wollen, auf andere Verkehrsmittel umsteigen mussten.

Fahrten, die durch Privatunternehmen im Auftrag von Mobiel durchgeführt werden, finden statt. Die Oetker-Eisbahn und die vier Hallenbäder in Bielefeld sind geöffnet.

Das Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5 und das Service-Center Mobiel im Jahnplatz bleiben am Donnerstag geschlossen. Die Turbinenhalle an der Schildescher Straße wird wie gewohnt öffnen. Wer versucht, die Stadtwerke-Gruppe per Telefon zu erreichen, müsse sich auf lange Wartezeiten einstellen. Aktuelle Infos unter moBiel.de/Streik.

Die Gewerkschaft Verdi fordert von Bund und Kommunen unter anderem Steigerungen der monatlichen Entgelte um 10,5 Prozent, mindestens jedoch um 500 Euro im Monat sowie mehr Geld für Auszubildende und unbefristete Übernahmen nach erfolgreicher Ausbildung. Verdi hat weitere Warnstreiks angekündigt.