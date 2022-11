Verdi will sich von „Demokratie-Spaltern“ abgrenzen

Der Verdi-Bezirk Ostwestfalen-Lippe hat einen neuen Vorstand: Als Vorsitzende gewählt wurde ein Frauen-Duo mit Heike Lindemann und Feride Ciftci als ihre Stellvertreterin. Der langjährige Bezirksvorstandsvorsitzende Jürgen Schulz und seine Stellvertreterin Stephie-Elke Karger traten nicht mehr zur Wahl an. Zuvor hatte DGB-Regionsvorsitzende Anke Unger in einem Grußwort dazu aufgefordert, sich bei anstehenden Tarifverhandlungen „nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen“.

Bezirkskonferenz der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in der Stadthalle (von links): Walburga Erichsmeier, stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin, und Bezirksgeschäftsführerin Martina Schu freuen sich mit dem neuen Führungsduo Heike Lindemann (Vorsitz) und Stellvertreterin Feride Ciftci über die Teilnahme von gut 100 Delegierten aus Ostwestfalen-Lippe.

Das Motto der Bezirkskonferenz lautete „Mit vereinter Kraft.“ Mit vereinter Kraft , so Anke Unger, sollten sich Gewerkschaften - und nicht nur die - "abgrenzen von Spaltern der Demokratie". Zu den Herausforderungen Pandemie, Krieg in der Ukraine, Energiekrise und Inflation dürfe keinesfalls noch eine Krise der Demokratie kommen. Gewerkschaften, so Unger, würden ihre Verantwortung wahrnehmen, es gebe aber keine Blaupause und keinen Masterplan zur Lösung der Vielzahl von Problemen. Der Wandel müsse vor Ort geschafft werden.