Verein startet Drogen-Chat für Jugendliche

„Sidekick“, so der Name des zunächst auf 12 Monate angelegten Angebots, soll jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren eine Anlaufstelle für Fragen rund ums Thema Drogen bieten. Neun, in der Online-Beratung speziell geschulte, Sozialarbeiter und Pädagogen sind dafür künftig über das Chatprogramm Whatsapp und die Online-Dienste Instagram und Facebook erreichbar. Online geht das Angebot am kommenden Montag, den 12. Dezember 2022.

