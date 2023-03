Aggressives Ehepaar verfolgt Bielefelderin im Auto

Nach einem Streit um ein falsch geparktes Auto kam es in Bielefeld zu einer gefährlichen Situation. Ein Ehepaar verfolgte eine Autofahrerin und drohte ihr.

In Bielefeld musste die Polizei gegen ein besonders aggressives Ehepaar vorgehen (Symbolbild)

Eine Bielefelderin wollte nach Auskunft der Polizei am Montag (3. März), gegen 15.45 Uhr von einem Parkplatz auf die Gumbinner Straße zu fahren. Jedoch stand unmittelbar vor der Einfahrt zum Parkplatz ein Ford Fiesta, weswegen ein Durchkommen unmöglich war. Darüber hinaus stand der Wagen gegenüber einer Feuerwehrzufahrt und damit im absoluten Halteverbot.

Die Frau ging zu dem geparkten Ford und bat die Fahrerin, wegzufahren. In diesem Moment stieg der Beifahrer aus und ging ihr mit erhobener Faust entgegen. Er forderte sie auf, über den Parkplatz in eine andere Richtung zu wegzufahren.

Streit führt zu Verfolgung in Bielefeld

Widerwillig ging die Frau zurück zu ihrem Auto und fuhr den Umweg über den Parkplatz, zumal sich hinter ihr bereits eine längere Schlange gebildet hatte. Wenig später stellte sie fest, dass das Paar sie verfolgte. Die Falschparkerin fuhr über eine längere Strecke hinter dem Wagen der Bielefelderin her, holte dabei dicht auf, hupte und fuhr im Zickzack hinter ihr her, sodass sie mehrmals die Reifen ihrer Verfolger quietschen hörte.

An einer roten Ampel auf der Straße Am Stadtholz hielten die Verfolger links neben ihr an. Durch die geöffnete Beifahrerscheibe schrie der Beifahrer auf die Bielefelderin ein und spukte gegen ihre Seitenscheibe.

Aggressiver Beifahrer: Polizei muss eingreifen

In diesem Moment kam den Fahrzeugen ein Streifenwagen der Polizei Bielefeld entgegen. Da die Verfolgte auf sich aufmerksam machte, wurden die Fahrer durch die Beamten aufgefordert, in der nächsten Einmündung anzuhalten.

Während der Befragung zeigte sich der Beifahrer, ein polizeibekannter, 40-jähriger Bielefelder, äußerst aggressiv. Er schrie mehrmals dazwischen und bewegte sich während der Befragung drohend auf die verfolgte Frau zu. Da sich der Mann nicht beruhigen konnte, wurde er von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Er muss sich wegen Mithilfe, einer Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung verantworten.

Gegen die Fahrerin des Verfolgungswagens, eine ebenfalls 40-jährige Bielefelderin, erstatteten sie Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr. Da sie sich noch in der Probezeit befand, soll ihre Fahrtauglichkeit bei der zuständigen Verwaltungsbehörde überprüft werden.