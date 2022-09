Vergessene Idole ihrer Zeit

Die Ausstellung in Trägerschaft des Zentrums deutsche Sportgeschichte e.V. will die großen Verdienste jüdischer Athletinnen und Athleten für den modernen Sport in Deutschland würdigen und gleichzeitig deren Verfolgung in der Nazi-Zeit dokumentieren und bewusst machen. Bürgermeister Andreas Rüther sagte, es sei ein „unhaltbarer Zustand, dass wir in der heutigen Zeit wieder mit Antisemitismus und Rassismus in Deutschland konfrontiert sind.“ Alle Menschen, auch in Bielefeld, seien gefordert, sich solchen Tendenzen entgegenzustemmen.

