Vergewaltigungsserie in Bethel: Vorermittlungen gegen Kripo und Staatsanwaltschaft

Unter den Aktenzeichen 110 JS 21/22 und 115 JS 21/22 prüft die Behörde den Verdacht der Körperverletzung im Amt. Hintergrund: Obwohl Polizei und Staatsanwaltschaft die Namen der in Narkose vergewaltigten Frauen ab Herbst 2020 kannten, informierten sie die Opfer nicht, was ihnen passiert war – was zum Teil schwere gesundheitliche Folgen für die Frauen hatte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar