Verkehrschaos: Bielefelder Schranke öffnet einfach nicht

Bielefeld

Weil sich die Schranken am Bahnhof in Bielefeld-Oldentrup am Donnerstagnachmittag nicht mehr geöffnet hatten, ist es zum Verkehrskollaps auf der Oldentruper Straße gekommen. Mittlerweile ist das zum wiederholten Male aufgetretene Schrankenproblem von der Deutschen Bahn behoben worden, der Verkehr lief zunächst unter Aufsicht der für die Bahnanlagen zuständigen Bundespolizei wieder an.

Von Jens Heinze und Christian Müller