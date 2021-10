Verkehrschaos rund um den Adenauerplatz: Rettungsfahrzeuge kommen nicht durch

Nach einen Unfall zwischen einem Auto und einer Stadtbahn hat es sich am Montagnachmittag massiv auf der Artur-Ladebeck-Straße gestaut. Die Besatzungen der Rettungsdienstfahrzeuge hatten massive Probleme, sich bei ihren Einsatzfahrten durch das Verkehrschaos zu kämpfen.

Auto und Stadtbahn in Bielefeld zusammengestoßen

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Ein Auto war an der Einmündung Johannistal mit einer Stadtbahn der Linie 1 in Richtung Senne zusammengestoßen. Die Autofahrerin wollte die Gleise vom Johnnistal in Richtung Innenstadt überqueren. Meldungen über Verletzte lagen nicht vor.