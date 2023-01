Die Bielefelder Polizei sucht einen VW-Beetle-Fahrer, der am vergangenen Sonntag, 22. Januar, über zwei Verkehrsinseln gefahren ist und dabei zwei Verkehrsschilder zerstört hat. Danach setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fort.

Zwischen 1.30 Uhr und 7.50 Uhr am Sonntagmorgen überfuhr der weiße VW Beetle zwei Verkehrsinseln an der Elverdisser Straße in Höhe des dortigen Supermarktes, zwischen den Straßen Fischerrott und Lütkes Holz. Dabei wurde das auf einer Insel befindliche Verkehrsschild bis auf den Boden verbogen und abgebrochen. Das auf der zweiten Insel befindliche Verkehrsschild wurde ebenfalls abgebrochen und einige Meter mitgerissen.

Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Einige Fahrzeugteile des Flüchtigen, wie zum Beispiel die weiße Stoßstange des Unfallverursachers und Scheinwerferglas, blieben am Unfallort zurück. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem gesuchten Auto um einen weißen VW Beetle, Baujahr 2012 bis 2016, handelt.

Bei der Unfallaufnahme durch die Streifenwagenbesatzung befand sich auf der Unfallstelle eine Schneeschicht.

Hinweisgeber werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521/5450 zu wenden.