Verkehrszählgerät am Waldhof zerstört 

Von André Best und Arndt Wienböker

Radverkehrszählung steht auf dem roten Kasten, der an der Straße Waldhof fest verkettet an einem Pfahl liegt. Das Gerät ist offenbar mutwillig zerstört worden.

Unbekannte Täter in Bielefeld am Werk

Das Gerät zur Radverkehrszählung am Waldhof in Bielefeld ist zerstört worden.

Mit dem Gerät soll in der Straße Waldhof der Radverkehr gezählt werden. "Die temporäre Radverkehrszählstelle ist erst am Montag dort installiert worden und sollte am Dienstag um 0 Uhr mit der Zählung beginnen", berichtet Friederike Keller vom Amt für Verkehr.