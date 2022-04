Verletzliche Körper

Irina Lotarevich (31), die in New York und Wien lebt und arbeitet, zeigt in der neuen Kunstverein-Ausstellung im Museum Waldhof unter anderem die Installation „Fallopian Bridge Structure“, die die Form eines Eileiters hat. Die Schau, bestückt mit Arbeiten von sieben Künstlerinnen und Künstlern, trägt den Titel „Don‘t say I did‘nt say so – Sag nicht, ich hätte es nicht gesagt“.

Foto: Bernhard Pierel