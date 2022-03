Verletzte nach Busunfall in Bielefeld

Auf der Gütersloher Straße in Bielefeld-Brackwede ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Polizei und Feuerwehr waren im Großeinsatz.

Die Rettungskräfte wurden gegen 15.30 Uhr alarmiert. Auf der Gütersloher Straße in Höhe der Hausnummer 97 beabsichtigte ein Autofahrer (32) aus Bielefeld mit einem Suzuki nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Ein entgegenkommender Autofahrer auf der Linksabbiegerspur in Richtung Osnabrücker Straße ließ den unfallbeteiligten Wagen passieren.