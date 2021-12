Verletzter nach Streit unter Arbeitskollegen

Eine Augenzeugin alarmierte am Freitagabend die Polizei. Wenige Minuten später trafen die ersten Streifenwagen gegen 23 Uhr an der Friedrich-Hagemann-Straße in Heepen ein. Weil die Augenzeugin von mehreren Verletzten und einem Messer sprach, rückte eine Vielzahl an Einsatzkräften aus.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar