Verletztes Kind zurück gelassen

"Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem radfahrenden Jungen entfernte sich die beteiligte Radfahrerin am Dienstag, 14 September, von der Unfallstelle im Einmündungsbereich Cheruskerstraße und Uthmannstraße", sagte Polizeisprecher Michael Kötter. Die Polizei sucht die Radlerin und einen Autofahrer, der an der Unfallstelle angehalten haben soll.

Ein 12-jähriger Junge fuhr am Dienstag vor zwei Wochen gegen 16.05 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Cheruskerstraße. Er kam aus Richtung der Gütersloher Straße und wollte nach der OWD- und Bahn-Unterführung nach rechts in die Uthmannstraße abzubiegen.

In dem Einmündungsbereich kam dem Schüler auf dem Gehweg eine Frau mit ihrem Rad entgegen. Bei dem Zusammenstoß mit der Radfahrerin stürzte der 12-Jährige. Die Unbekannte half dem Jungen zwar auf und erkundigte sich, wie es ihm gehen würde, entfernte sich aber anschließend von der Unfallstelle.

"Das Fahrrad des Jungen war nicht mehr fahrbereit. Das Kind setzte seinen Heimweg zu Fuß fort. Seine Mutter begab sich mit ihm ins Krankenhaus. Der 12-Jährige erlitt leichte Verletzungen", sagte der Polizeisprecher.

Die verschwundene Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: Die Frau soll jung und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Sie hatte blonde Haare.

Hinweise zu diesem Unfall an das Verkehrskommissariat 1 unter Tel. 0521/5450

Polizeisprecher Kötter: "Sollten Sie als Erwachsener an einem Unfall mit einem Kind beteiligt sein, dann bleiben Sie vor Ort und informieren die Polizei und wenn nötig den Rettungsdienst! Auch wenn ein Kind bei einem Verkehrsunfall nicht angefahren wurde oder das Kind unverletzt blieb, so gilt in jedem Fall: warten Sie als Beteiligter an der Unfallstelle und wählen Sie die 110. Es reicht nicht aus, sich nur nach dem Gesundheitszustand des Kindes zu erkundigen und weiter zu fahren. Gerade die jungen Verkehrsteilnehmer können nach dem ersten Schreck oft nicht die Folgen eines Unfalls abschätzen. Schmerzen oder Verletzungen werden nicht immer sofort bemerkt, daher ist es wichtig, dass Kinder nach einem Unfall nicht allein gelassen werden."