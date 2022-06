Vermisste Jesidin: Vater weist Vorwürfe der Polizei zurück

Am Wochenende wehrte sich nun der Vater der Schülerin über seinen Bielefelder Rechtsanwalt Andreas Chlosta gegen den Verdacht. Chlosta: „Mein Mandant gibt an, genauso ratlos zu sein wie alle anderen. Er ist am Freitag in den Irak geflogen, um dort nach seiner Tochter zu suchen, hat aber noch keine Spur. Es hat ihn hart getroffen, dass so schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben werden.“

