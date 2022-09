Vermisste Seniorin tot gefunden

Demente Bielefelderin (84) verschwand am 11. September

Wie Polizeisprecherin Sarah Siedschlag auf Anfrage berichtete, sei die demente und orientierungslose 84-Jährige am Samstagnachmittag (24. September) von Passanten „im Umfeld ihrer Dalbker Senioreneinrichtung“ gefunden worden. Dort war die Rentnerin am 11. September, einem Sonntag, gegen 17.30 Uhr verschwunden.

Zuletzt wurde sie an der Rheinallee in Bielefeld-Sennestadt gesehen. Seitdem hatte die Polizei nach der Frau gesucht. Unter anderem wandte sich die Kripo mit einer Öffentlichkeitsfahndung samt Foto der Verschwundenen an mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Rentnerin machen konnten.

Am vergangenen Samstag wurde die 84-Jährige leblos nach 13 Tagen erfolgloser Suche im Bielefelder Süden schließlich von Passanten entdeckt. „Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der Frau liegen nicht vor“, sagte Polizeisprecherin Siedschlag.