Verschmelzung von Fotografie und Malerei

Ausstellung „Natur im Fokus“ mit Bildern von Rita Büttner in der Bielefelder Galerie der Alten Vogtei in Heepen

Jahrhunderte alte Bäume, die vor Kraft strotzen und unzerstörbar erscheinen; daneben braun-graue Stümpfe, zerfleddert von Stürmen, Trockenheit und Borkenkäfer. Es sind ganz unterschiedliche Szenen, die Rita Büttner künstlerisch gestaltet hat – tatsächlich blühende Landschaften und Szenen, in denen Zerstörung und Raubbau deutlich werden. „Natur im Fokus“ lautet der Titel der Ausstellung mit Bildern der Künstlerin, die noch bis zum 19. November in den Räumen der Galerie in der Alten Vogtei in Heepen zu sehen ist.