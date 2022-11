Das sagt Arminia-Präsident Rainer Schütte über die WM in Katar

Rainer Schütte teilt die Kritik an der WM in Katar. Dennoch warnt der DSC-Präsident vor einseitigen Urteilen über den Golfstaat.

Rainer Schütte (Präsident des DSC Arminia) auf einer Podiumsdiskussion in der Schüco-Arena: „Man muss versuchen die Situation in Katar zu verstehen, ohne Verständnis für sie zu haben.“

Die WM in Katar erhitzt die Gemüter. Das Projekt „Boykott Qatar 2022“ fordert von deutschen Vereinen mehr Druck auf den DFB. Dieser soll eine Erklärung veröffentlichen und seinen Protest gegen die Menschenrechtssituation in Katar zum Ausdruck bringen. Bisher sei viel zu wenig geschehen, so die Initiatoren.