Versuchter Anschlag auf Stadtbahn: Gefällter Baum lag auf Schienen

Von André Best

Hat ein unbekannter Täter einen Baum angesägt, damit dieser auf die Schienen der Stadtbahn fällt und somit Menschen in Gefahr geraten? Dieser Verdacht liegt nahe. Der Fall ereignete sich am späten Abend im Bielefelder Stadtteil Stieghorst.

Tat in Bielefeld-Stieghorst: Polizei sucht Täter - Mobiel setzt 1000 Euro Belohnung aus

Die Endhaltestelle in Stieghorst: Im Bielefelder Stadtteil wollte ein Täter offenbar die Stadtbahnlinie 4 zwischen der Haltestelle Roggenkamp in Richtung der Halltestelle Lutherkirche zum Entgleisen bringen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gegenstände auf die Schienen gelegt wurden. Aber ein Baum - das gab es in den vergangenen Wochen und Monaten noch nie. Um so überraschter und auch besorgter ist auch die Bielefelder Polizei. Sie geht fest davon aus, dass der Baum absichtlich gefällt worden ist. Bewusst an dieser Stelle.