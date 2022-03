Nach der Bluttat in Senne startet im Juni der Prozess vorm Bielefelder Schwurgericht

Bielefeld

Drei Monate nach der Bluttat in Bielefeld-Senne – ein überraschter Einbrecher hatte am 14. Dezember den heimkehrenden Hausbesitzer Helmut Z. (63) mit einem Küchenmesser niedergestochen und lebensgefährlich verletzt – hat die ermittelnde Staatsanwältin Claudia Bosse Anklage wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls erhoben. Dem mutmaßlichen Täter Aleksandre I. soll vom Juni an der Prozess vor dem Bielefelder Schwurgericht gemacht werden.

Von Jens Heinze