Verwirrendes Schild auf Bielefelder Jahnplatz

In der unübersichtlichen Verkehrslage auf dem umgestalteten Jahnplatz sorgt die Stadt jetzt für zusätzliche Unsicherheit. Ein neues Verkehrsschild in Höhe des Arminia-Shops weist seit Dienstag die Fläche auf dieser Seite des Platzes als Fußgängerzone aus – scheinbar einschließlich des neuen Fahrradweges.

Die Lage ist für Radfahrer und Fußgänger ohnehin unklar. Passanten, die bei Grün den Jahnplatz überqueren, kreuzen die Radwege. Dass ihnen dort in diesem Moment Radfahrer in die Quere kommen dürfen, ist für die Fußgänger nicht zu erkennen. Beinahe-Zusammenstöße sind seit Wochen an der Tagesordnung. Wie berichtet gibt es keine Vorrangregelung für Radler oder Fußgänger, die Stadt setzt aufs Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme und hofft darauf, dass sich die Verkehrsteilnehmer schnell an diese Situation gewöhnen.