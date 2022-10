Verwirrspiel zwischen Realität und Fiktion

Zu Beginn seiner Lesung erzählt Abbas Khider (49) eine kleine Geschichte: Als er gemeinsam mit seinem Kind die TV-Sendung „Kulturzeit“gesehen habe, in der einer seiner Romane besprochen worden sei, sei auch erwähnt worden, dass er im Irak elf Mal in Haft gewesen sei. Kommentar des Nachwuchses: „Cool“. So cool, dass am nächsten Morgen beim gemeinsamen Brötchenkauf der Bäcker und alle Kunden ebenfalls von Vaters zahllosen Verhaftungen erfuhren. „Immer, wenn ich an die schweren Jahre im Irak denke, fällt mir auch diese Episode ein und ich muss lachen“, sagt Khider. Mit seiner Lesung aus „Der Erinnerungsfälscher“ wurden die 27. Bielefelder Literaturtage eröffnet.

„Von der Wandelbarkeit des Erinnerns" lautet das Motto der Literaturtage in der Stadtbibliothek am Neumarkt. Und genau darum dreht sich auch „Der Erinnerungsfälscher“. Der Schriftsteller Said Al-Wahid (das Alter Ego des Autors- oder vielleicht auch nicht) ist im ICE auf der Fahrt nach Hause, nach Berlin, als er von seinem Bruder angerufen wird und die Nachricht erhält, dass die Mutter im Sterben liege. Said, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, seinen Pass immer und überall dabei zu haben, entscheidet sich, sofort nach Bagdad zu fliegen. Und damit in ein Land, in dem er verfolgt, gefangenen genommen, gefoltert wurde. Die Erinnerungen kommen zurück - an die Flucht, die Jahre dauerte, an die Kindheit. Das Buch handelt vom Umgang mit Erinnerung - vor allem mit denen, die schmerzhaft sind.