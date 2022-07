Verwirrung um Verkehrsschilder auf dem Jahnplatz geht weiter

Wer steigt da noch durch? Dieses Fotos rechts und links zeigen - nach einem ständigen Hin und Her am Freitag - nunmehr die aktuelle Situation. Das Fotos rechts ohne Klebestreifen steht an dem Fahrradweg nahe der Arminia-Geschäftsstelle und weist in Richtung Fußgängerzone. Deshalb ist hier der Begriff „Zone" nicht überklebt. Das Foto links ist überlebt, weil es in die Richtung raus aus der Fußgängerzone weist. Auch die Zusatzangaben für Radfahrer sind hier nicht relevant. Beide Schilder sowie ein weiteres auf der anderen Jahnplatz-Seite nahe der Commerzbank werden in den nächsten Tagen komplett ausgetauscht.

Foto: André Best