Steuerzahlerbund: „Elster“-Portal zu kompliziert – Hunderte Anfragen in NRW

Bielefeld/Düsseldorf

Wut und Hilflosigkeit – die für alle Immobilieneigentümer in Deutschland obligatorische Abgabe der Grundsteuererklärung bei den Finanzämtern, vorrangig über das Steuerportal „Elster“, lässt deutschlandweit Tausende Bürger verzweifeln. „Der Normalbürger ist hoffnungslos überfordert“, sagte am Mittwoch der Steuerexperte Hans-Ulrich Liebern vom Bund der Steuerzahler NRW in Düsseldorf. „Sogar für mich war das Ausfüllen eine Herausforderung.“

Von Paul Edgar Fels