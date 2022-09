Viel gegraben und  geforscht

Bielefelder Heimatverein Dornberg besteht seit 75 Jahren - Spät-Sommerfest am Samstag im Heimathaus

Bielefeld

Die Heimatliebe und Heimattreue pflegen und fördern und als besondere Aufgabe den „Heimatgedanken in die Herzen der Jugend hineinpflanzen“ – die Gründungsmitglieder des Dornberger Heimatvereins hatten sich einiges vorgenommen, als sie am 8. November 1947 das erste Mal tagten. Stätte für ihre Zusammenkunft war die Gaststätte Vette, heute das italienische Restaurant Tomatissimo mitten in Kirchdornberg. Dornberg hatte damals 5.500 Einwohner, davon waren 2000 Vertriebene als Neubürger.

Von Kerstin Sewöster