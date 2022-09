Viel Lob für das Engagement des KKV Hansa Bielefeld

Der KKV habe sich im ausgehenden 19. Jahrhundert gegründet, so der Bundesvorsitzende, um in der Industriealisierung mit den großen Problemen in der Arbeitswelt den respektvollen Umgang miteinander und die Besinnung auf christliche Werte zu fördern: „In unserer heutigen modernen Wirtschaft und Gesellschaft erfüllt der KKV Hansa Bielefeld erfüllt diese Aufgabe vorbildlich.“ Als Beispiel dafür nannte Ridders die 2.000-Euro-Spende der Ortsgemeinschaft anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens zur Aufforstung der heimischen Wälder: „Das dient der Bewahrung der Schöpfung, und das Thema ist heute aktueller als je zuvor.“ Schon lange fühle sich der KKV Hansa auch der Ökumene verpflichtet: „Mitglieder evangelischen Glaubens sind in Bielefeld eine Selbstverständlichkeit.“

