Viel mehr als nur „No Roots“

Alice Merton präsentiert in Bielefeld knapp 400 Fans ihr Album „S.I.D.E.S.“

Wenn es irgendwann mit der Musik mal nicht mehr so gut laufen sollte, hat Alice Merton einen Lebenstraum, den sie sich gerne erfüllen will. Wie sie jüngst in einem Interview verriet, möchte sie mal eine eigene Bäckerei eröffnen und dort Brownies verkaufen.