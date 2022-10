Hohe Energiekosten: Viele Geschäfte schließen eher

Bielefeld/Paderborn

Aufgrund steigender Energiepreise machen sich viele Händler Gedanken, wie sie im Herbst und Winter möglichst viel Gas und Strom sparen können. So schränken Möbelhäuser in der Region ihre Öffnungszeiten ein, auch der Lebensmitteldiscounter Aldi Nord will seine Geschäfte von November an abends eher schließen.

Von Paul Edgar Fels