Vier Engel für Bielefeld

Die No Angels spielen in der Stadthalle vor fast 1000 Zuschauern

Bielefeld

Mit ihrem Sieg bei der ersten Staffel der Castingshow Popstar startete ihre Erfolgsgeschichte vor 22 Jahren. Ihr Song „Daylight in your Eyes" schaffte es die No Angels an die Spitze der Singlecharts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jetzt feiert die Girlgroup mit einer Tour durch Deutschland ihr 20-jähriges Bestehen - und hat auch Halt in Bielefeld gemacht.

Von Til Höllwerth